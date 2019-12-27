Екатеринбург, , 15:43 — REGNUM Жительницу Екатеринбурга обманули телефонные мошенники, получив через неё кредиты на 1 млн рублей. Об этом сообщает «66.ру»

Преступники позвонили девушке под видом сотрудников службы безопасности банка. Злоумышленники убедили женщину, что на её счетах зафиксирована подозрительная активность, и запросили у неё данные её карт. Кроме того, пострадавшую попросили скачать специальное приложение «для проверки операционной системы».

Позже мошенники смогли оформить на девушку два кредита по полмиллиона рублей каждый. Были созданы виртуальные карты, а деньги преступники сняли дистанционно с помощью мобильного приложения.

Теперь юрист девушки пытается доказать, что она пострадала от злоумышленников, а не сама сняла деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее волгоградские мошенники похитили на кредитах более 300 млн рублей. Злоумышленники оформили потребительские кредиты на более чем 600 человек.

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