Омск, , 15:30 — REGNUM В Омске проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины пассажирским поездом. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 декабря в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Предварительно установлено, что 26 декабря на 2714 км Западно-Сибирской железной дороги в границах Омска пассажирский поезд смертельно травмировал жителя города.

Первоначальные проверочные мероприятия показали, что мужчина переходил железнодорожные пути в запрещённом для этого месте. Также, по данным ведомства, он не реагировал на звуковые сигналы, подаваемые машинистом поезда:

«Принятые машинистом меры экстренного торможения и подаваемые сигналы повышенной громкости не позволили избежать наезда».

От полученных травм омич скончался на месте. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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