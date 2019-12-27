Алма-Ата, Казахстан, , 15:29 — REGNUM Одну минуту находился в воздухе разбившийся под Алма-Атой пассажирский лайнер, прежде чем пропал с радаров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы алма-атинской воздушной гавани.

Отмечено, что самолёт Fokker-100 авиакомпании Bek Air совершил взлёт в 07:21 (04:21 мск), а в 07:22 пропал с радаров. Более 50 бригад скорой помощи прибыли для экстренной эвакуации пассажиров, а в терминале аэропорта действовал оперативный штаб и пункт помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, при крушении лайнера утром 27 декабря погибли 12 человек из ста находившихся на борту. В очень тяжелом состоянии находятся десять пострадавших.

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