Нур-Султан, , 15:27 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики оказать материальную помощь семьям погибших в результате авиакатастрофы в Алма-Ате, сообщили 27 декабря в пресс-службе главы государства.

На экстренном совещании правительству совместно с акиматом (администрацией) Алма-Аты и Алма-Атинской области Казахстана поручено оказать помощь в размере 4 млн тенге ($10,5 тыс.) на каждого погибшего.

Кроме того, родным погибших будет оказана психологическая и медицинская помощь. Всем пострадавшим также будет оказана необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в международном аэропорту Алма-Аты произошло крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, в результате которого погибли 12 человек. Более 50 пассажиров госпитализированы.

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