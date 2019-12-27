Самара, , 15:31 — REGNUM Авария с участием нескольких автомобилей произошла в зеленой зоне Тольятти. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Службы спасения Самара в социальной сети.

По сообщению пресс-службы, на Лесопарковом шоссе столкнулись несколько автотранспортных средств, которые получили серьезные механические повреждения.

Сотрудники ГИБДД перекрыли обе полосы движения. На месте ДТП работают экстренные, оперативные службы и спасатели. По словам очевидцем, в аварии могут быть погибшие.

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