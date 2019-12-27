Гори, Грузия, , 15:23 — REGNUM Четыре дня потребовалось, чтобы найти 16-летнуюю девушку-подростка, которая сбежала из дома семейного типа в Гори. Об этом 27 декабря сообщает «Рустави 2» со ссылкой на МВД Грузии.

По данным журналистов, пропажу девушки выявили вечером 22 декабря во время переклички. О случившемся временные опекуны сообщили в полицию. К поискам правоохранители приступили 26 декабря.

На телеканале сообщили, что пропавшую сотрудники полиции нашли на следующий день 27 декабря и уже предали опекунам. Также сообщается, что в учреждении девушка находится около года. В прошлом она подверглась изнасилованию со стороны своего отца, который находится сейчас в местах лишения свободы.