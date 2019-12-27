Дамаск, , 15:14 — REGNUM Спор между американскими военнослужащими и военными из РФ, который произошёл на днях в городе Тель Тамер в сирийской провинции Хасаке, не ограничился словесной перепалкой, а перерос в драку. Об этом со ссылкой на организацию «Сирийская обсерватория прав человека» сообщил портал News.co.il.

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Всё началось с попытки прибывших в населённых пункт военнослужащих США поговорить с местным населением. Однако граждане восприняли появление американцев враждебно и стали на них нападать, обвинив их в предательстве из-за решения президента США Дональда Трампа о выводе американских военных подразделений из этого района. По данным источников, дело дошло до стычки.

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Вскоре на место инцидента прибыла российская военная полиция. Между российскими и американскими солдатами завязался спор, перешедший в драку. Официальных подтверждений этого инцидента не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 20 199 года президент США Дональд Трамп подтвердил окончательный вывод американского контингента из Сирии, но пообещал оставить «небольшое количество сил» в регионе.