Ростов-на-Дону, , 15:09 — REGNUM Самолёт авиакомпании Iraqi airways, экстренно приземлившийся в ростовском аэропорту, пока не вылетел в Минск. Это следует из информации, доступной на онлайн-табло воздушной гавани «Платов», передаёт ИА REGNUM.

Будет ли заменено воздушное судно A-321, командир которого запросил внеплановую посадку в связи с отказом автопилота, неизвестно.

ИА REGNUM ранее сообщало, что экипаж рейса IA-271 запросил экстренную посадку в Ростове-на-Дону по техническим причинам. Пассажирский борт приземлился в «Платове» в 11:45 мск.

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