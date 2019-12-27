* ИГ — запрещённая в России организация

Абуджа, , 15:21 — REGNUM Члены террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустили видеоролик на котором, по утверждению террористов, были казнены 11 христиан из Нигерии. Об этом передает BBC Africa со ссылкой на подконтрольное террористам агентство Amaq.

По информации журналистов телерадиокомпании, 56-секундное видео с казнью мужчин было снято на неопознанной открытой площадке.

В соответствии с заявлением ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), казнь была проведена в рамках недавно объявленной кампании по «отомщению» за убийство лидера организации, совершенное в октябре в Сирии.

Никаких подробностей о жертвах не сообщалось, однако по словам террористов, они были «захвачены в заложники в последние недели» в северо-восточной части штата Борно в Нигерии.

Видеоролик был выпущен 26 декабря.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.