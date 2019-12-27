Нур-Султан, , 14:53 — REGNUM Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана выделяет родственникам пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы в Алма-Ате, бесплатные авиабилеты. Об этом 27 декабря сообщил пресс-секретарь министерства Мадияр Уакпаев, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, 28 декабря авиакомпания Air Astana запустит два дополнительных рейса, в том числе Алма-Ата — Нур-Султан. На этих рейсах буду доставлены родственники погибших и пострадавших, а также уцелевшие пассажиры рухнувшего самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в результате авиакатастрофы в международном аэропорту Алма-Аты погибли 12 человек. В больницы города поступили около 50 пострадавших. Всего на борту находились 100 человек, в том числе 5 членов экипажа.

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