Чеджу, Южная Корея, , 14:29 — REGNUM В море недалеко от южнокорейского острова Чеджу рыбаки обнаружили тушу южного кита. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей морской полиции Чеджу.

По их словам, туша млекопитающего была обнаружена 22 декабря в 21:20 по местному времени в 40 км к северо-западу от острова Пиян, территориально входящего в состав города Чеджу.

Известно, что длина кита составляла 15,5 метра, а вес — 12 тонн.

По данным представителей морской полиции, туша кита была передана в музей естественной истории Jeju Folklore and Natural History Museum для изучения и исследований.

Отметим, что согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения южный кит классифицируется как «подвергающийся опасности», тажке данное млекопитающее занесено в Красную книгу Международного союза охраны природы.