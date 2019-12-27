Ростов-на-Дону, , 14:27 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор уроженке Нижегородской области. Женщина признана виновной в пособничестве боевикам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам уголовного дела, пенсионерка, находясь в Сальске Ростовской области, перечислила 299,5 тыс. на расчётный счёт члена международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не желающего прекращать свою деятельность в её составе. Тем самым женщина оказала содействие террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Перевести средства пенсионерку попросила близкая родственница, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

«В соответствии с приговором суда женщина признана виновной. Ей назначено наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — отметили в суде.

Также известно, что женщина проживала в Калмыкии.