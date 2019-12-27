Вашингтон, , 14:28 — REGNUM По данным береговой охраны США, в районе Гавайских островов пропал туристический вертолет с семью людьми на борту, об этом 27 декабря сообщает Associated Press.

В заявлении отмечается, что владелец вертолета связался с береговой охраной через 45 минут после того, как воздушное средство должно было вернуться из полета.

Вертолет был снабжен специальным устройством, по которому можно было его отследить, однако это сделать не удалось. Одной из вероятных причин пропажи стали неблагоприятные погодные условия.

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