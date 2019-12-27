Ульяновск, , 14:20 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор бывшему руководителю управляющей компании, который обвинялся в расхищении средств населения. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, в 2017 году злоумышленник, который возглавлял «Евро-Строй-Сервис», неоднократно присваивал средства граждан, вносимые в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг. По данным следствия, был причинён ущерб на 250 тыс. рублей, пострадавшими по делу проходили четыре жильца.

Суд признал его виновным в хищении (ч. 3 ст. 160 УК РФ), назначив 2,5 года лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Железнодорожном районе Ульяновска по итогам проверки требований законодательства в жилищно-коммунальном секторе возбуждено уголовное дело по факту подделки документа. Речь идёт о протоколу внеочередного общего собрания собственников одного из многоквартирных домов.

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