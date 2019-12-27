Тюмень, , 14:19 — REGNUM В Тюмени во время пожара 27 декабря в девятиэтажном доме на улице Олимпийской, 12а пострадали 11 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

«Восемь пострадавших медицинскую помощь получили на месте, трёх доставили в медучреждение, у одного — травма ноги, у двух — подозрение на отравление продуктами горения», — прокомментировали в областном депздраве.

В ГУ МЧС по Тюменской области сообщают, что сигнал о возгорании поступил в 11:30 по местному времени (9:30 мск). Спасатели прибыли на место через семь минут. Было спасено 19 человек, из них восемь детей, 36 человек эвакуировано.

Всего на месте пожара работали 54 сотрудника МЧС и 17 единиц техники.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших нет.