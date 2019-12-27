Уфа, , 14:13 — REGNUM Строительство нового здания поликлиники начали в Республиканской клинической больнице Башкирии. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, 27 декабря глава Башкирии Радий Хабиров заложил «капсулу времени» в фундамент строящегося здания. В капсулу поместили флеш-накопители, на которых записаны сведения об истории медицинского учреждения с момента её создания.

Отмечается, что новое здание, которое должно быть построено в 2021 году, будет занимать площадь порядка 17 тысяч кв. метров.

По словам Радия Хабирова, строительство поликлиники будет осуществляться по плану, интенсивно и качественно.

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