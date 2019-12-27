Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга огласил вынес приговор в отношении Николая Баланцева, Павла Бартоша и Ивана Локтева, которые обвиняются в мошенничестве при строительстве космодрома «Восточный». Об этом 27 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Так, всем троим суд назначил четыре года и один месяц исправительной колонии общего режима, все подсудимые были освобождены от наказания по отбытию срока наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка назвал количество уголовных дел, возбуждённых с начала строительства в Амурской области космодрома «Восточный». Их уже более 160.

Он уточнил, что 93 их них расследовалось СКР, 68 — МВД, еще два — ФСБ. Надзорное ведомство утвердило для передачи в суд 109 дел (в отношении 145 человек), ущерб по ним составил свыше 20,9 млрд рублей.

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