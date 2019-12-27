Липецк, , 13:49 — REGNUM Следственное управление Следственного комитета Липецкой области возбудило уголовное дело по факту аварии рейсового автобуса «Москва-Тбилиси», сообщила 27 декабря пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек».

По данным следствия, 60-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Следователи выявили также ряд нарушений в части технического состояния и эксплуатации пассажирского автобуса.

«В настоящие время допрашиваются потерпевшие и очевидцы трагедии, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося. В отношении водителя, допустившего ДТП, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СКР.

Задержанный водитель прошёл медосвидетельствование, сейчас его допрашивают следователи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате аварии рейсового автобуса в Становлянском районе Липецкой области 26 декабря два человека погибли. По данным СКР, травмы получили десять человек. Все пассажиры и водители автобуса являются гражданами Грузии.