Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM Жертвой угонщиков в Петербурге стал мастер спорта СССР по парусному спорту, участник и призер международных соревнований, известный яхтсмен Игорь Цветков, который сейчас преподает в петербургской Академии парусного спорта.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», новый автомобиль Kia Rio стоимостью 800 тыс. рублей угнали со двора дома на Юнтоловском проспекте в Приморском районе Петербурга. По факту похищения возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Игорь Цветков принимал участие в чемпионатах мира и Европы в различных классах яхт, входил в состав сборной команды России по парусному спорту.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в Петербурге у игрока волейбольного клуба «Зенит» Дмитрия Ковалева угнали внедорожный автомобиль премиум-класса Cadillac Escalade.

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