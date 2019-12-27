Тегеран, , 13:39 — REGNUM Соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Ате выразил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, сообщает 27 декабря агентство IRNA.

Представитель МИД выразил сочувствие семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Ранее в министерстве здравоохранения Казахстана сообщили о госпитализации 53 пассажиров, 10 из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря соболезнования в связи с крушением самолета Fokker-100 выразили президент России Владимир Путин, глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, а также представители Китая и других стран.

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