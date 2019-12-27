Уфа, , 13:58 — REGNUM Два бензовоза и два легковых автомобиля столкнулись на трассе Уфа-Оренбург. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в результате дорожного происшествия из бака одного бензовоза на трассу пролилось топливо. Сотрудники МЧС пенную «подушку» дороге.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Рядом с местом аварии работают три стационарных пункта обогрева.

Сообщается, что в настоящее время легковые и грузовые автомашины (кроме фур) пустили по трассе.

Ранее сообщалось о том, что на участке дороги федерального значения Р-240 в Башкирии было закрыто из-за столкновения двух грузовиков.

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