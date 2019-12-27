Иваново, , 13:33 — REGNUM Уголовное дело по факту исчезновения 14-летнего школьника возбуждено следственными органами Ивановской области, сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР 27 декабря.

Житель Иваново 2005 года рождения ушёл из школы во время занятий ещё неделю назад, 20 декабря, около 10:00, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, как уточнили с СК, с целью установления всех обстоятельств исчезновения подростка. К поискам мальчика подключены волонтёры ПСО «Лиза Алерт» города Иванова.