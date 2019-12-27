Анкара, , 13:34 — REGNUM Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле. Об этом 27 декабря сообщает телеканал NTV.

Также сообщается, что судно следовало из Одессы в Стамбул. На месте происшествия работают сотрудники береговой охраны, причины произошедшего уточняются.

Кроме этого, отмечается, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Пролив Босфор закрыт для судоходства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря на озере Ван, расположенном на востоке Турции, затонул катер с находящимися на его борту мигрантами, в результате чего погибли семь человек.