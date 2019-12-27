Нур-Султан, , 13:28 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате, сообщает 27 декабря агентство «Казинформ».

"Мы глубоко скорбим по жертвам и выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим», — заявил представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в международном аэропорту Алма-Аты самолет авиакомпании Bek Air при взлете потерпел крушение. По предварительным данным, в результате аварии погибли 12 человек. На борту самолета находились 100 человек, в том числе пять членов экипажа.

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