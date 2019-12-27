* запрещённая в России организация

Исламабад, , 13:29 — REGNUM Правоохранительные органы Пакистана арестовали пятерых членов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 27 декабря сообщает Geo TV.

По данным журналистов, спецоперация проводилась в провинции Панджаб. Отмечается, что задержанные координировали боевые действия террористов в регионе.

Во время рейда было конфисковано оборудование бандитов, оружие и взрывчатые вещества.

Напомним, несмотря на ликвидацию лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в мае 2011 года, группировка по-прежнему сохраняет свою боеспособность.

«Аль-Каида"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.