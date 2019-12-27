Астрахань, , 13:21 — REGNUM Жители Астрахани, а также Красноярского и Наримановского районов снова жалуются на неприятный запах газа, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию управления пресс-службы и информации губернатора по итогам заседания оперативного штаба 26 декабря.

В частности, с 25 по 26 декабря от астраханцев в диспетчерскую службу 112 поступило около 50 звонков от граждан с жалобами на странный запах.

Как сообщало ИА REGNUM, на резкий запах в воздухе сотни жителей Астрахани и соседних районов жаловались 11 декабря. Прокуратура начала проверку.

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