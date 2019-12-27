Камень-на-Оби, Алтайский край, , 13:08 — REGNUM В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы в селе Поперечное Каменского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

14-летний учащийся школы с января по ноябрь 2019 года систематически подвергался травле со стороны группы подростков. Против него, как отмечается, психологическое и физическое насилие.

«Данное обстоятельство было достоверно известно должностным лицам и педагогическому составу учебного заведения, однако каких-либо мер по урегулированию ситуации с их стороны предпринято не было», — отметили в управлении.

Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку бездействию должностных лиц школы.

Напомним, ранее аналогичная история о травле школьницы в Уфе дошла до главы СКР. Мать девочки заявила, что старшеклассники её избивали, вымогали деньги и склоняли к суициду. Как сообщало ИА REGNUM, Александр Бастрыкин поставил на контроль результаты проверки обстоятельств происшествия.

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