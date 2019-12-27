Анапа, Краснодарский край, , 12:57 — REGNUM Пожизненное лишение свободы грозит 54-летнему жителю Кубани, который обвиняется в расстреле двух человек из-за громкой музыки. Уголовное дело передано в суд, сообщили 27 декабря в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, около 16:37 3 февраля 2019 года между обвиняемым и его соседями в селе Супсех Анапского района произошёл конфликт. Причиной стала музыка, которую включили соседи — отец с сыном. Обвиняемый взял гладкоствольное самозарядное охотничье ружье 12 калибра модели «МР-153» и с территории своего домовладения прицельно выстрелил в 60-летнего соседа, от ранения в голову он скончался на месте. Затем он выстрелил в 30-летнего сына убитого мужчины — от огнестрельного ранения в грудь и живот он также скончался.

Сам обвиняемый своей вины не признал и настаивает на том, что он превысил пределы необходимой обороны. В настоящее время дело передано в суд, обвиняемому грозит от восьми до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы.