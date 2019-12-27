Кемерово, , 12:54 — REGNUM Следователи в Кемеровской области расследуют уголовное дело по факту неуплаты директором гостиничного комплекса налогов в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

В следствии полагают, что с лета 2014 года по осень 2016-го она уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на имущество на общую сумму порядка 29 млн рублей.

«Используя подконтрольную коммерческую фирму, подозреваемая неправомерно применяла упрощенную систему налогообложения, в связи с чем декларации в налоговый орган не представляла», — отметили в СКР, добавив, что нарушения выявили сотрудники налоговой инспекции.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи намерены также принять все меры для возмещения ущерба государства.

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