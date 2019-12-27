Уфа, , 12:50 — REGNUM Участок проезжей части по улице Чернышевского временно перекроют в Уфе. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, движение транспорта на части улицы Чернышевского рядом с домом 124 будет перекрыто с 28 по 29 декабря из-за проведения работ по водоснабжению.

Отмечается, что данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Чиновники просят извинения за доставленные неудобства.

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