Магадан, Магаданская область, , 12:49 — REGNUM На западном камчатском побережье утром 27 декабря было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом 27 декабря сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Также сообщается, что первый и самый сильный произошел в 4:13 по местному времени на глубине 17 км в 450 км от Магадана. Его магнитуда составила 5,4.

Кроме этого, известно, что эпицентр сейсмособытия находился в акватории Охотского моря в 51 километре юго-западнее поселка Палана. Жители поселка ощущали подземные толчки силой до трех баллов. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Помимо этого, сообщается, что спасателями были обследованы социально-значимые объекты и жилые дома в поселке на предмет их повреждений и выяснено, что строения в результате землетрясения не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в турецком городе Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,9.