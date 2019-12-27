Бишкек, , 12:40 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Алма-Ате, сообщили 27 декабря в пресс-службе киргизского лидера.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким пассажиров, погибших в результате крушения самолета авиакомпании Bek Air, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 декабря 2019 года в аэропорту Алма-Аты потерпел крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air. При взлете самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в строящееся здание. По предварительным данным, в аварии погибли 15 человек.

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