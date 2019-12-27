Новосибирск, , 12:38 — REGNUM В Новосибирске завершили расследование преступлений организованной группы, которых обвиняют в совершении разбоев, грабежей, краж и вымогательств. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по области, в числе членов предполагаемой банды входили шести человек в возрасте от 17 до 25 лет.

С декабря 2018 года по январь 2019-го, по версии следствия, они совершили шесть разбойных нападений на компьютерные клубы города, похитив более 250 тыс рублей.

«Указанные преступления были тщательно спланированы, преступники использовали средства конспирации: маски и перчатки, при совершении преступлений в качестве оружия ими использовались ножи и реалистичные макеты боевого огнестрельного оружия», — отметили в СКР.

В следствии также установили, что четверо обвиняемых в январе 2018 года вымогали деньги у жителя Новосибирска.

Пресечь деятельность группы удалось совместными силами Следственного управления и сотрудников МВД. Все обвиняемые были задержаны и находятся под стражей. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также: Сибирская ОПГ вывела за границу более 1,3 млрд рублей