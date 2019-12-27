Москва, , 12:31 — REGNUM 2019 год был для непростым для сотрудников МЧС. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил глава МЧС Евгений Зиничев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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По словам Зиничева, всего на территории России произошла 261 чрезвычайная ситуация — как природного, так и техногенного характера. Три ЧС были федерального масштаба.

Кроме того, подразделения МЧС приняли участие в тушении почти 460 тыс. техногенных пожаров, ликвидировали происшествия на водных объектах 3420 раз, последствия ДТП — 100 тыс. раз. За 2019 год спасены более 250 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, телеграмму с поздравлениями президента России Владимира Путина по поводу Дня спасателя сотрудникам и ветеранам МЧС опубликовал 27 декабря официальный сайт Кремля.

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