Уфа, , 12:34 — REGNUM Движение на участке дороги федерального значения Р-240 в Башкирии закрыто из-за столкновения двух грузовиков. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Федерального управления автодорог «Приуралье».

По сообщению пресс-службы ведомства, с 10:30 часов 27 декабря закрыто движение автотранспорта на км 262+000 автомобильной дороги Р-240 Уфа — Оренбург (Башкирия, н.п. Аксарово).

Сообщается, дорожное покрытие было обработано противогололедными материалами. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют причины ДТП.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане грузовик опрокинул пассажирский автобус. Есть пострадавшие