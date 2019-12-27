Шадринский район, Курганская область, , 12:18 — REGNUM В Курганской области на два месяца арестованы бывший заместитель главы Шадринского района Вячеслав Рознин и бывший директор ООО «Мультипласт». Под домашний арест помещён начальник производственно-технического отдела указанного предприятия. Все трое подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Напомним, 24 декабря 2019 года сотрудниками УФСБ России по Курганской области вышеуказанные лица были задержаны. Им предъявлены обвинения в организации и подписании фиктивных договоров, благодаря которым государству нанесён ущерб на общую сумму более 18 млн рублей.

Курганским городским судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении трёх обвиняемых мер пресечения.

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