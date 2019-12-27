Уфа, , 12:23 — REGNUM Обвиняемые в незаконной организации азартных игр предстанут перед судом в Уфе. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с февраля 2017 года по январь текущего года обвиняемые, житель Тверской области и пяти жительниц Башкирии, организовали в Уфе восемь игровых клубов, которые они замаскировали под букмекерские конторы. Следователи отмечают, что обвиняемые установили в помещениях более 310 штук игрового оборудования, на котором установили контрафактное программное обеспечение.

Отмечается, что обвиняемые и неустановленные лица незаконно получили доход в сумме порядка 98 миллионов рублей. При этом причинили ущерб правообладателю авторских прав программы на сумму более 41 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ и п.п. «б, в» ч. 3 ст.146 УК РФ.

Обвиняемые свою вину не признали. Сообщается, что в отношении неустановленных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.