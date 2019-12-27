Омск, , 12:15 — REGNUM В Омске при загадочных обстоятельствах погиб молодой житель города Дмитрий Ф. Трагедия произошла 26 декабря. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат омского горсовета Дмитрий Петренко.

Парламентарий подчеркнул, что собирался встретиться с парнем, просившим о помощи. Омич утверждал, что полицейские подкинули ему наркотики. Но встреча не состоялась из-за трагедии.

Как передаёт Оm1.ru, в декабре в интернет попал ролик с участием Дмитрия Ф. Он заявил, что 15 декабря к нему на улице «подошли двое сотрудников Росгвардии по подозрении в распространении наркотиков». Один из них якобы залез в карман омича и вытащил оттуда сверток с веществом, а из другого — ещё четыре. Парень утверждал, что наркотики ему подкинули.

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей. Характер увечий вызвал у депутата, адвоката и отца омича сомнения в версии полицейских. У юноши было два повреждения — чёткий разрез по шее и травма ноги. Также адвокат и депутат обратили внимание на отсутствие следов крови на месте ЧП.

«Любой здравомыслящий знает разницу между разрезанием живого и мёртвого человека. Вы только посмотрите на снег, похоже ли это на обезглавливание живого человека?» — рассуждает Петренко. Вопросы у него возникли и к протоколу обыска квартиры.

Между тем обстоятельства произошедшего прокомментировали в полиции.

«По поручению начальника УМВД России по Омской области информация о якобы незаконных действиях сотрудников полиции проверяется», — цитирует «Город55» сообщение пресс-службы полиции.