Руква, Танзания, , 12:20 — REGNUM 42-летняя беременная женщина Мария Калунде и ее 9-летняя дочь утонули в водах вышедшей из берегов реки Каламбо в области Руква. Об этом 26 декабря передает газета Nipashe.

По информации журналистов издания, женщина и ребенок были смыты течением, когда они переходили по самодельной переправе через реку, в понедельник, 23 декабря, в районе Сопа деревни Каситу.

Один из свидетелей трагедии Ноберт Мванавима рассказал, что женщина, переходившая реку с ребенком, поскользнулась и упала в реку. После этого она кричала о помощи, однако жители деревни были далеко и не успели прийти на помощь. По словам Мванавимы, трагедия произошла из-за отсутствия моста.

«Через два дня мы узнали, что их тела были извлечены в соседней деревне, так как никто не узнал их, их захоронение было произведено в деревне Катете», — заявил он.

Другой житель деревни Каситу Джереми Шингома заявил, что из-за отсутствия моста в сезон дождей жители деревни регулярно тонут в районе реки Каламбо.

Со своей стороны, он попросил местную администрацию посодействовать строительству моста через реку Каламбо.