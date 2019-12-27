Анкара, , 12:19 — REGNUM В турецком городе Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,9, об этом 27 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По предварительным данным, в ходе толчков было разрушено пустующее здание. Жертв и прочих разрушений объектов инфраструктуры не обнаружено.

«Мы следим за развитием событий», — подчеркнул в комментарии изданию губернатор провинции Элязыг Цетин Октай Калдирим.

Отмечается, что толчки ощущались за пределами указанной провинции. В качестве меры предосторожности были закрыты близлежащие учебные заведения.

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