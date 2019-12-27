Коканд, Узбекистан, , 11:48 — REGNUM Десять человек пострадали в результате опрокидывания набок маршрутного автобуса Isuzu в Коканде, сообщили 27 декабря в следственном департаменте при МВД республики.

В ведомстве уточнили, что авария произошла 27 декабря в 8 часов 3 минуты (6:03 мск). Опрокидывание автобуса произошло в результате столкновения с грузовиком ГАЗ-52. В момент ДТП в автобусе находились 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Чиланзарском районе Ташкента произошло ДТП, в результате которого пострадали десять человек. 20-летний водитель «Лачетти» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с тремя автомобилями.

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