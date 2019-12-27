п.г.т. Разумное, , 11:50 — REGNUM 16-летний воспитанник самовольно ушёл из дома детства в посёлке Разумное в пригороде Белгорода. По факту безвестного отсутствия несовершеннолетнего организовано проведение проверки, сообщили 27 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, подросток сбежал 19 декабря после конфликта с педагогом. О случившемся руководство дома детства сообщило в правоохранительные органы 26 декабря. Известно, что ранее юноша неоднократно самовольно покидал воспитательное учреждение. Следователи начали поисковые мероприятия, в том числе с помощью криминалистической и специальной техники.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего. В ходе проверки следствию также предстоит дать правовую оценку бездействию должностных лиц воспитательного учреждения, своевременно не сообщивших о пропаже ребёнка», — уточнили в СК.

К поиску пропавшего подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт».