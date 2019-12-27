Алма-Ата, Казахстан, , 11:48 — REGNUM На месте крушения авиалайнера в аэропорту Алма-Аты найдены бортовые самописцы и их изымают для расследования. Об этом 27 декабря рассказал журналистам вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

«Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследования», — заявил вице-премьер Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр рассказал, что причиной падения авиалайнера авиакомпании Bek Air в аэропорту Алма-Аты могла стать либо ошибка пилота, либо техническая неисправность.

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