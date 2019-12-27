Екатеринбург, , 11:40 — REGNUM В Екатеринбурге не заметили признаков криминала в смерти горожанина, у которого месяц назад умерла 15-летняя дочь. Об этом сообщает «66.ру».

По данным следственного управления СКР по Свердловской области, в гибели екатеринбуржца не было замечено признаков криминала. Следователи не стали связывать смерть отца с гибелью его дочери.

Мужчина скончался 23 декабря 2019 года, похороны прошли на днях.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября 2019 года после драки от ножевого ранения погибла 15-летняя екатеринбурженка. Подозреваемый уже пойман в одном из городских колледжей и уже сознался в содеянном.

Через полтора месяца умер отец погибшей девочки. По словам матери убитой, мужчина умер от разрыва сердца, он не пережил смерти дочери.

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