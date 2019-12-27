Уфа, , 11:46 — REGNUM Более восьми миллионов рублей возвратили продавцы некачественного товара потребителям в текущем году в Башкирии. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по торговле и защите прав потребителей.

По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году чиновники из Госкомитета по торговле зарегистрировали свыше 1200 обращений, касающихся вопросов защиты прав потребителей. В основном потребители жаловались на качество непродовольственной группы товаров: бытовую технику, мебель и одежду.

По словам чиновников, зафиксирован рост количества обращений, которые связаны с навязыванием товаров и услуг.

По словам начальника отдела защиты прав потребителей Ляли Сулеймановой, сотрудники комитета помогли составить свыше двухсот претензий потребителей для урегулирования конфликтов в досудебном порядке.

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