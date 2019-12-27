Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM Самолёт, следующий из Багдада в Минск, вынужден совершить экстренную посадку. В настоящее время лайнер готовится приземлиться в аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

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По данным собеседника, решение посадить борт было принято из-за отказа авиапилота. Других подробностей пока не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября в московском аэропорту «Шереметьево» произошло ЧП с участием прилетевшего из Минска самолёт Airbus A320. При движении по рулежной полосе лайнер задел другое воздушное судно. В результате инцидента никто не пострадал, самолёты серьезных повреждений не получили.