Алма-Ата, Казахстан, , 11:29 — REGNUM Десять человек, оказавшихся в больницах Алма-Аты после крушения самолета, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили 27 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана.

По данным ведомства, в больницах Алма-Аты госпитализировано 53 человека, в том числе девять детей. По данным минздрава, в аварии погибли восемь человек, двое — во время транспортировки в больницу и еще двое скончались в больнице от полученных травм. В министерстве здравоохранения выразили соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абилдаев заявил, что в больницах города находятся 50 человек. Бригадами скорой медицинской помощи в медорганизации доставлены 66 человек.

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