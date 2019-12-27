Москва, , 11:27 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей под Алма-Атой, и надеется на оперативное расследование, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

«Гибель людей — это всегда трагедия, слезы и боль утраты, но особенно это ощущается, когда подобное происходит в родном городе. Алма-Ата — это моя малая родина, здесь я провел детство и юность», — отметил Жириновский.

Парламентарий надеется, что «расследование пройдет быстро и эффективно, чтобы дать ответы обществу, родственникам и близким погибших и пострадавших».