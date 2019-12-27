Москва, 27 декабря 2019, 11:18 — REGNUM Транспортная прокуратура начала проверку по факту выката за пределы рулежной дорожки пассажирского самолета Sukhoi Superjet в московском аэропорту Шереметьево, сообщила 27 декабря представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.
«Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», — цитирует ТАСС Короткову.
Как сообщало ИА REGNUM, лайнер Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот» готовился вылететь из Москвы в Самару, однако пилот во время рулёжки не рассчитал поворот и выехал на грунт. Пассажиры были отправлены в Самару резервным бортом. В результате происшествия никто не пострадал.
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