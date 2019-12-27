Алма-Ата, Казахстан, , 11:15 — REGNUM Перед взлётом упавший в Алма-Ате лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу, а затем накренился вправо. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице алма-атинского аэропорта в «Фейсбуке».

Уточняется, что шасси в момент крена были убраны. К расследованию привлечены специалисты Международного авиационного комитета, добавили в аэропорту.

Как сообщало ИА REGNUM, при крушении самолета казахстанской авиакомпании Bek Air в аэропорту города Алма-Аты погибли 12 человек. Потребовалась госпитализация 50 пострадавших.

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